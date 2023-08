В Бангладеше заболели лихорадкой денге более 102 тыс. человек с начала года

Число случаев заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года превысило 102 000, установив новый рекорд для страны. Данные поступают от Главного управления здравоохранения страны. Только за прошедший день было зарегистрировано 2200 новых случаев. Показатель этого года превосходит предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, когда было подтверждено более 101 000 случаев.

Фото: "Q fever bacteria (yellow) in an infected cell" by National Institutes of Health (NIH) is marked with Public Domain Mark 1.0.