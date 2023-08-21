В Бангладеше заболели лихорадкой денге более 102 тыс. человек с начала года

Число случаев заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года превысило 102 000, установив новый рекорд для страны. Данные поступают от Главного управления здравоохранения страны. Только за прошедший день было зарегистрировано 2200 новых случаев. Показатель этого года превосходит предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, когда было подтверждено более 101 000 случаев.

Фото: "Q fever bacteria (yellow) in an infected cell" by National Institutes of Health (NIH) is marked with Public Domain Mark 1.0.

К сожалению, число погибших также продолжает расти: за последний день было зарегистрировано еще девять смертей, в результате чего общее число погибших за год достигло 485. Этот год ознаменовался новым рекордом по числу смертей, связанных с лихорадкой денге, превысив предыдущий рекорд в 281 человек.

Лихорадка денге распространена в странах с тропическим и субтропическим климатом и передается самками комаров. По оценкам, ежегодно во всем мире регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заболевания. Хотя большинство случаев протекают в легкой форме или бессимптомно, вирус может привести к тяжелым гриппоподобным симптомам и потенциально смертельным осложнениям.

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Число жертв лихорадки денге в Бангладеш продолжает расти