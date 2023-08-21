В Калмыкии во время ДТП с Honda и Volvo погиб человек

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Комсомольский-Артезиан в регионе Калмыкия один человек погиб, а четверо, среди которых трое детей, получили травмы. Инцидент произошел по информации, предоставленной пресс-службой МВД Республики Калмыкия.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

В соответствии с предоставленными данными, катастрофа произошла сегодня в 16:30 на 28-м километре автодороги Комсомольский-Артезиан. Столкнулись легковой автомобиль марки Honda Civic и грузовик Volvo. В результате происшествия один из пассажиров автомобиля Honda погиб. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров этой же машины были госпитализированы.

Из пресс-релиза следственных органов следует, что на месте аварии проводятся меры оперативно-расследовательной группы полиции, сотрудники Госавтоинспекции и службы экстренной помощи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.