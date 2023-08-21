В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение

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В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра, достигающего 25 м/с, которое действует до 23 августа.

Фото: "Storm Front 16" by mrpbps is licensed under CC BY 2.0.

Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиал Северо-Кавказского УГМС, прогнозирует сильные дожди, ливни, сопровождающиеся грозами, градом и сильным ветром со скоростью 20-25 м/с в отдельных районах Республики Северная Осетия-Алания с 21 по 23 августа 2023 года.

Министерство по чрезвычайным ситуациям республики посоветовало жителям быть осторожными, так как такая погода может привести к повышению уровня воды в реках и повлиять на горные районы.

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В Северной Осетии вновь объявили штормовое предупреждение