Суд остановил работу шахты в Ростовской области из-за нарушений мер безопасности

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Октябрьский районный суд Ростовской области в очередной раз вынес постановление о приостановлении работ на шахте "Октябрьская-Южная" из-за нарушений правил промышленной безопасности, которые могли поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. О решении сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

21 августа 2023 года суд рассмотрел административное дело в отношении ООО "Шахта Октябрьская-Южная" за несоблюдение требований промышленной безопасности, связанных с опасными производственными объектами. Суд отметил, что данное нарушение было повторным правонарушением, которое усугубило административную ответственность компании. Следовательно, суд признал ООО "Шахта Октябрьская-Южная" виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 40 дней, начиная с 15 августа 2023 года.

Нарушения, выявленные экспертами, включали эксплуатацию небезопасных сооружений на территории шахты, таких как скальные бункеры, пункты досмотра, основные здания, галереи, здания трансформаторных подстанций, меховые магазины и магнетитовые здания. Было сочтено, что эти нарушения представляют значительную угрозу безопасности и благополучию людей и потенциально могут привести к серьезным последствиям в случае несчастных случаев.

Согласно решению суда, компании запрещено использовать небезопасные конструкции, за исключением мероприятий по устранению нарушений. Важно отметить, что решение суда еще не вступило в законную силу. Аналогичная приостановка работ произошла в начале июня после того, как на шахте было обнаружено задымление, что привело к эвакуации персонала без каких-либо сообщений о травмах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самое страшное и опасное место в городе Шахты Ростовской области - СУМС