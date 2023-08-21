Во Владимире задержан подозреваемый в массовом отравлении шаурмой

2:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи задержали 46-летнего жителя Московской области, который подозревается в предоставлении некачественных услуг, в результате чего более 100 человек отравились шаурмой во Владимире. Региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации опубликовало заявление по этому поводу.

Фото: "Shawarma" by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0.

Арест был произведен совместно следователем Следственного комитета и сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Владимирской области. По версии следствия, подозреваемый поставлял мясную продукцию, не соответствующую требованиям безопасности, в предприятия общественного питания города Владимира. Кроме того, он обработал мясо со значительными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, и в настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что с 16 августа 107 человек, в том числе 23 ребенка, обратились за медицинской помощью из-за пищевого отравления. Примерно половине из них потребовалась госпитализация. Жертвы употребляли шаурму из пяти различных заведений общественного питания во Владимире. Проверки выявили неудовлетворительные санитарные и технические условия на всех этих объектах, что привело к их временному закрытию. Помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевых ингредиентов, были опечатаны. Предварительные выводы связывают отравление с зараженным сальмонеллой куриным мясом и антисанитарными условиями.

В связи с инцидентом ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

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