В Красноярске ребенок вылетел из окна пятиэтажного дома

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шестилетняя малышка пережила инцидент, в котором она упала из окна на пятом этаже жилого дома в Октябрьском районе Красноярска. С травмами различной степени тяжести ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, как сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства падения шестилетнего ребенка из окна пятого этажа жилого дома в Октябрьском районе краевого центра. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. <…> Предварительно установлено, что девочка 2016 года рождения дома находилась дома одна", — говорится в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту падения ребенка.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней опекунши девочки. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — пояснили в ведомстве.

По предварительной информации следствия, в квартире проживала женщина вместе со своей совершеннолетней дочерью и шестилетней племянницей, которая находится под её опекой. Дочь уехала на несколько дней в другой город, а женщина, уходя на работу утром, оставила племянницу без присмотра. В какой-то момент ребенок, оставшийся без взрослых, выпал из окна с пятого этажа.

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