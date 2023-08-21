11-летняя девочка утонула в Пенягинском пруду в Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пенягинском пруду в Москве обнаружено тело 11-летней девочки. Сообщается, что предварительно она утонула во время купания в водоеме без наличия взрослых. Информацию об этом предоставили представители столичной прокуратуры.

"В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки. По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых", — говорится в сообщении.

Тушинская межрайонная прокуратура активно координирует расследование с целью выяснения всех подробностей произошедшего инцидента. Также ведется контроль за ходом и итогами проводимого расследования данного случая.

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