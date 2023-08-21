Двое подростков утонули в запрещенной зоне реки Кубань

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На протяжении вторых суток спасатели под водой проводят операцию поиска, направленную на обнаружение тел двух 14-летних подростков, которые погибли, утонув в реке Кубань в месте, не предназначенном для купания. Эту информацию предоставил Виктор Мацко, глава местного поселения.

Фото: Lite. CC BY-SA 4.0

По его словам, вчера в 16:00 два подростка начали тонуть, пытаясь плавать в реке Кубань. Их трагическую ситуацию заметили рядом находившиеся рыбаки. В ответ на вызов местные спасатели оперативно прибыли на место происшествия, как подчеркнул Мацко.

Он также отметил, что на территории, где, предположительно, произошла трагедия с подростками, в настоящее время работают четыре водолаза из аварийно-спасательной службы Кубани.

Согласно главе поселения, скорость течения реки в том районе, где произошла гибель подростков, довольно высока, особенно во время паводка, и для безопасности купания в этой зоне существует запрет. Предупреждающие знаки об этом были обновлены две недели до трагедии.

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