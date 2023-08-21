В 4-х департаментах Франции объявлен самый максимальный уровень угрозы из-за жары

2:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Французские власти повысили уровень климатической угрозы до красного (максимального) в четырех юго-восточных департаментах страны из-за сильной жары. Согласно сообщениям BFMTV, даже температура на Монблане поднялась выше нуля. Беспрецедентно высокие температуры стали причиной принятия этих радикальных мер в регионах Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара.

Фото: "Heat" by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0.

При красном уровне угрозы местные власти уполномочены вводить различные ограничения. Эти меры могут включать запреты на массовые собрания, спортивные мероприятия во время пика жары и организацию общественных мероприятий в помещениях с кондиционерами.

Заметное повышение температуры на Монблане, которая сейчас выше точки замерзания, создает риск таяния льда, о чем предупреждают эксперты. Ранее Франция объявила оранжевый (второй по величине) уровень климатической угрозы в 50 из 96 департаментов и желтый уровень еще в 14.

Метеорологические сводки показывают, что в воскресенье температура во многих южных коммунах превысила 40 градусов по Цельсию. В таких местах, как Каркассон в департаменте Од, температура достигла 40,8 градуса, в то время как в Ниме в департаменте Гар был зафиксирован 41 градус. Самые высокие температуры наблюдались в Салендре (департамент Гар) и Гропье (департамент Ардеш), где столбики термометров достигли отметки 42,2 градуса.

В ответ власти призывают жителей ограничить мероприятия на свежем воздухе в самые жаркие часы, увеличить потребление воды и уделять особое внимание уязвимым лицам. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил обеспокоенность риском возникновения пожаров из-за засухи почти в половине департаментов страны.

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Франция на пике новой волны жары