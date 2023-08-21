Появился список пропавших диггеров в Москве после ливня

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате воскресного ливня в Москве появился список пропавших диггеров. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале "112". В списке значатся шесть фамилий: Филиппов Константин (год рождения 1991), Маркушин Дмитрий (год рождения 1976), Маркушина Елизавета (год рождения 2007), Быкова Дарья (год рождения 1988), а также 18-летний Глеб Лагашин и 15-летняя Виктория Шнейдер.

Фото: "Stará kanalisační čistírna v Praze - Bubenči / Sewerage Purification Plant at Bubenec" by overdrive_cz is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным издания, начиная с 21 августа, родственники перечисленных лиц не могут связаться с ними. Среди пропавших есть те, кто принимал участие в экскурсионной группе, исследовавшей подземные коллекторы Москвы. Например, Константин Филиппов, перед своим исчезновением, отправлял SMS-сообщения коллегам с вопросом, можно ли выйти с людьми в районе станции метро "Трубная".

Столицу 20 августа накрыл мощный ливень, который вызвал резкий подъем уровня воды в городских коммуникациях, включая подземные коллекторы. Это сделало мероприятие опасным для участников экскурсии. Четверых человек после этой экскурсии не удавалось найти, они пропали без признаков жизни.

Подчеркивается, что в связи с происшедшим решили ограничить доступ к коллектору, с которого начали свой путь диггеры. Расследование продолжается, и близким пропавших остается только ждать новых обновлений по этому случаю.

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