Число отравившихся шаурмой во Владимире превысило 100 человек

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Более ста жителей Владимира пострадали от пищевого отравления после употребления шаурмы, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале в Telegram.

Фото: "Beef and Lamb mixed Shawarma - insides - Oasis Bakery AUD8" by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его информации, начиная с 16 августа, к врачам обратились 107 жителей России, среди которых было 23 ребенка. Почти половину пострадавших пришлось госпитализировать.

"В некоторых случаях был поставлен диагноз сальмонеллеза. К счастью, тяжелых случаев не было, и состояние всех пациентов улучшается. Ситуацию тщательно контролируют Министерство здравоохранения области и Роспотребнадзор", — отметил Авдеев.

Губернатор подчеркнул, что в результате проверок было выявлено и закрыто пять точек продажи шаурмы, где пострадавшие приобрели продукцию. Специалисты выявили, что причиной отравления стало некачественное куриное мясо, которое не имело соответствующей документации, а также неблагоприятные гигиенические условия: в некоторых заведениях отсутствовала вода или санитарные узлы.

"Эти неприятные последствия связаны, увы, с периодом "надзорных каникул" в стране, когда контролирующие органы практически не могут предотвратить традиционные проблемы летнего сезона", — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что вся информация о выявленных нарушениях передана в Следственный комитет. Как только будут известны данные о поставщиках некачественного мяса, они будут переданы в компетентные органы.

17 августа стало известно, что в Владимире от пищевого отравления после употребления шаурмы пострадали 17 человек. Началась проверка в отношении трех предприятий быстрого питания. На следующий день число пострадавших возросло до 56, об этом мы сообщали. А 19 августа оно резко подскочило до 76.

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Вредна ли шаурма?