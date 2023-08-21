Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребёнку в московском каршеринге

Из сиденья автомобиля, арендованного через каршеринговый сервис, шприц с неопознанной жидкостью воткнулся в ногу девочки десяти лет в Москве, как сообщает информационный канал Shot в Telegram.

Фото: "Syringe 2 With Drops" by ZaldyImg is licensed under CC BY 2.0.

По имеющейся информации, семья арендовала автомобиль Geely через столичный каршеринг. По прибытии на место назначения девочка почувствовала острую боль в области икроножной мышцы, откуда начала идти кровь.

Отчим ребенка проверил сиденье и обнаружил шприц с неизвестной светло-бежевой жидкостью. Родители немедленно доставили девочку в больницу и уведомили полицию о произошедшем. Образец шприца был направлен на экспертизу. Службы безопасности устанавливают личность того, кто мог оставить его в салоне автомобиля.

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