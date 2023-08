Из сиденья автомобиля, арендованного через каршеринговый сервис, шприц с неопознанной жидкостью воткнулся в ногу девочки десяти лет в Москве, как сообщает информационный канал Shot в Telegram.

Фото: "Syringe 2 With Drops" by ZaldyImg is licensed under CC BY 2.0.