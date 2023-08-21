"Яндексу" грозит штраф до 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Санкт-Петербурге выявило нарушение компанией "Яндекс" закона о рекламе. Поделился новостью об этом портал "Состав.ру".

Фото: "Yandex" by Web Summit is licensed under CC BY 2.0.

Ранее против этой организации было возбуждено дело из-за неправильной рекламы. Возможен штраф для компании в размере до 500 тыс. рублей.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства. В УФАС напомнили, что в соответствии с российским законодательством реклама биологически активных добавок (БАД) должна сопровождаться предупреждением о том, что продвигаемый товар не является лекарством. В ходе рассмотрения данного случая УФАС выяснило, что компания "Яндекс" соблюдает установленные правила при создании и управлении рекламными материалами на платформе "Яндекс Директ".

Согласно этим правилам, "Яндекс" обязался включать предупреждение в рекламные материалы самостоятельно. Тем не менее такое предупреждение отсутствовало в рекламе, в результате чего её признали недопустимой. В результате "Яндексу" было выдано предписание. Компания подвержена возможному штрафу в размере до 500 тыс. рублей согласно статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В конце июля Санкт-Петербургское УФАС начало два дела в отношении компании "Яндекс" по поводу неправильной рекламы. В управление поступили заявления о том, что реклама БАДов не содержала предупреждений о том, что товар не является лекарством.

В обеих ситуациях "Яндекс" выступил как распространитель рекламы. По этому поводу пресс-служба компании "Яндекс" отказалась от комментариев в СМИ.

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