Россияне, застрявшие в Армении на неделю из-за переноса авиарейса, назвали ситуацию кошмаром. Об этом сообщает информационный портал Lenta.ru.
Неожиданная ситуация произошла с пассажирами рейса авиакомпании FlyOne, который следовал из Еревана в Екатеринбург. Согласно информации, самолет должен был вылететь в российский город 20 августа, ещё до полуночи. Однако время отправления было перенесено сначала на 01:20, затем на 02:00, далее на 03:50, и, наконец, на 08:00, а после этого — на 09:00.
"Утром, когда мы проснулись и не увидели новых уведомлений о задержке, пятеро из нашей компании отправились в аэропорт к 7 часам утра", — рассказала одна из пассажирок.
По прибытии в аэропорт путешественникам сообщили, что 20 августа они, вероятно, не смогут вернуться на родину.
"В надежде на лучшее, мы вернулись в гостиницу поспать, чтобы прийти к 13:00, но когда мы проснулись, увидели уведомление о том, что рейс отменён и перенесен с 20 августа на 27 августа", — добавила одна из девушек.
По словам пострадавших туристов, авиакомпания до сих пор не предоставила им размещение в отелях, а новые билеты на рейс до Екатеринбурга через Москву стоят около 40 тысяч рублей.
"Это настоящий кошмар", — поделилась одна из собеседниц издания. — Многим из нас пришлось выкупать билеты на другие рейсы за свой счет, так как оставаться в Армении на неделю обходится ещё минимум в 70 тысяч рублей".
Ранее в августе произошел случай, когда лайнер, направлявшийся в Москву, резко изменил направление и приземлился в другом месте. Инцидент затронул самолет, следовавший из Екатеринбурга в российскую столицу. Уточняется, что воздушное судно вынужденно совершило посадку в Казани.
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