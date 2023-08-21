Россияне на неделю застряли в Армении из-за задержки рейса

2:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россияне, застрявшие в Армении на неделю из-за переноса авиарейса, назвали ситуацию кошмаром. Об этом сообщает информационный портал Lenta.ru.

Фото: Anna Zvereva. Fly One, ER-AXO, Airbus A320-231, CC BY-SA 2.0

Неожиданная ситуация произошла с пассажирами рейса авиакомпании FlyOne, который следовал из Еревана в Екатеринбург. Согласно информации, самолет должен был вылететь в российский город 20 августа, ещё до полуночи. Однако время отправления было перенесено сначала на 01:20, затем на 02:00, далее на 03:50, и, наконец, на 08:00, а после этого — на 09:00.

"Утром, когда мы проснулись и не увидели новых уведомлений о задержке, пятеро из нашей компании отправились в аэропорт к 7 часам утра", — рассказала одна из пассажирок.

По прибытии в аэропорт путешественникам сообщили, что 20 августа они, вероятно, не смогут вернуться на родину.

"В надежде на лучшее, мы вернулись в гостиницу поспать, чтобы прийти к 13:00, но когда мы проснулись, увидели уведомление о том, что рейс отменён и перенесен с 20 августа на 27 августа", — добавила одна из девушек.

По словам пострадавших туристов, авиакомпания до сих пор не предоставила им размещение в отелях, а новые билеты на рейс до Екатеринбурга через Москву стоят около 40 тысяч рублей.

"Это настоящий кошмар", — поделилась одна из собеседниц издания. — Многим из нас пришлось выкупать билеты на другие рейсы за свой счет, так как оставаться в Армении на неделю обходится ещё минимум в 70 тысяч рублей".

Ранее в августе произошел случай, когда лайнер, направлявшийся в Москву, резко изменил направление и приземлился в другом месте. Инцидент затронул самолет, следовавший из Екатеринбурга в российскую столицу. Уточняется, что воздушное судно вынужденно совершило посадку в Казани.

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