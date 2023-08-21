В США три человека погибли после употребления молочных коктейлей в ресторане

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три человека погибли, а ещё трое были госпитализированы после употребления заражённых бактерией Listeria молочных коктейлей в ресторане в городе Такома, штат Вашингтон (США), согласно заявлениям представителей медицинских органов. Об этом сообщает "МК".

Фото: "MESH Watermelon milkshake giver (copyable)" by ▓▒░ TORLEY ░▒▓ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Расследование показало, что это вспышка была связана с машинами для приготовления мороженого, которые не были должным образом очищены в ресторане в городе Такома, как объявило Департамент здравоохранения штата Вашингтон. В докладе отмечается, что симптомы инфекции листерией могут проявляться в течение 70 дней после употребления заражённой продукции.

Генетический анализ бактерий внутри молочных коктейлей подтвердил, что был выявлен тот же штамм Listeria, который вызвал госпитализацию.

Двое из трёх выживших утверждают, что перед появлением симптомов они выпили молочный коктейль в том же ресторане Frugals в Такоме. Симптомы инфекции Listeria включают лихорадку, мышечные боли и, иногда, диарею или другие желудочно-кишечные расстройства. Также могут проявляться головные боли, смутное сознание и судороги. Департамент здравоохранения уверяет, что никакие другие заведения сети Frugals, как ожидается, не подверглись вспышке.

Агентство предупредило, что всем, кто ел в ресторане Frugals в период с 29 мая по 7 августа и испытывает симптомы листерии, настоятельно рекомендуется обратиться к медикам.

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