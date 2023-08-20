Адвокат Чугуашвили рассказал о смерти шурина Михаила Хачатуряна — Геннадии Мусаеляне после операции

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В минувшую субботу в московской больнице скончался один из пострадавших в дело о Михаиле Хачатуряне. Этот предприниматель был убит по предварительному сговору своими трёмя молодыми дочерьми.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 53" by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как рассказал "МК" адвокат родственников Хачатуряна Георгий Чугуашвили, речь идёт о Геннадии Мусаеляне. Он был шурином убитого — супругом его сестры Нелли.

С самого начала семейной криминальной трагедии Геннадий Мусаелян взял на себя роль семейного защитника и активно стремился добиться уголовного преследования дочерей Михаила Хачатуряна. В итоге Геннадий Мусаелян был признан одним из трёх пострадавших. Однако уголовное дело против дочерей так и не было передано на рассмотрение суда — в феврале 2021 года его вернули следствию для устранения недочётов в обвинении.

Вероятно, длительное затягивание процесса негативно сказалось на здоровье Мусаеляна. Три дня назад он был госпитализирован и прошёл операцию, но его сердце не выдержало. В результате в деле остались лишь двое пострадавших. В то же время в Бутырском суде продолжается судебное разбирательство по делу самого Михаила Хачатуряна: его обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении дочерей.

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