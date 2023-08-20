В минувшую субботу в московской больнице скончался один из пострадавших в дело о Михаиле Хачатуряне. Этот предприниматель был убит по предварительному сговору своими трёмя молодыми дочерьми.
Как рассказал "МК" адвокат родственников Хачатуряна Георгий Чугуашвили, речь идёт о Геннадии Мусаеляне. Он был шурином убитого — супругом его сестры Нелли.
С самого начала семейной криминальной трагедии Геннадий Мусаелян взял на себя роль семейного защитника и активно стремился добиться уголовного преследования дочерей Михаила Хачатуряна. В итоге Геннадий Мусаелян был признан одним из трёх пострадавших. Однако уголовное дело против дочерей так и не было передано на рассмотрение суда — в феврале 2021 года его вернули следствию для устранения недочётов в обвинении.
Вероятно, длительное затягивание процесса негативно сказалось на здоровье Мусаеляна. Три дня назад он был госпитализирован и прошёл операцию, но его сердце не выдержало. В результате в деле остались лишь двое пострадавших. В то же время в Бутырском суде продолжается судебное разбирательство по делу самого Михаила Хачатуряна: его обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении дочерей.
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