Погибшая участница шоу "Пацанки" Михайлова хотела начать жизнь с чистого листа

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Звезда шоу "Пацанки" 25-летняя Юлия Михайлова в Рязань переехала незадолго до своей смерти. В соцсетях девушка рассказывала, что собиралась начать новую жизнь.

Фото: Личный аккаунт Юлии Михайловой в VKontakte

В начале июня в своём Telegram-канале она писала, что жила три месяца в Малоярославце, но переезжает.

Юлия добавила также, что выбрала город побольше, с населением более 500 тысяч, но какой именно, не назвала. Вероятно, это и была Рязань.

Девушка выражала надежду, что всё сложится в её пользу, так сказать "с чистого листа".

Напомним, тело Михайловой обнаружили в субботу, 19 августа, вечером около многоэтажного дома. Причины смерти пока неизвестны.

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