Звезда шоу "Пацанки" 25-летняя Юлия Михайлова в Рязань переехала незадолго до своей смерти. В соцсетях девушка рассказывала, что собиралась начать новую жизнь.
В начале июня в своём Telegram-канале она писала, что жила три месяца в Малоярославце, но переезжает.
Юлия добавила также, что выбрала город побольше, с населением более 500 тысяч, но какой именно, не назвала. Вероятно, это и была Рязань.
Девушка выражала надежду, что всё сложится в её пользу, так сказать "с чистого листа".
Напомним, тело Михайловой обнаружили в субботу, 19 августа, вечером около многоэтажного дома. Причины смерти пока неизвестны.
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