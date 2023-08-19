Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России ночью 19 августа была сбита ракета С-200, запущенная с украинской территории.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ и добавили, что боеприпас был нацелен на некий объект в Крыму.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — гласит сообщение ведомства.
В Минобороны уточнили, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.
Ранее военный эксперт предупредил, что массированную атаку украинских дронов по территории России стоит ожидать 24 августа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве проходит церемония прощания с известным клоуном.