Минобороны РФ: ПВО Крыма сбила ракету С-200 ВСУ, переделанную в ударный вариант

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России ночью 19 августа была сбита ракета С-200, запущенная с украинской территории.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ и добавили, что боеприпас был нацелен на некий объект в Крыму.

"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — гласит сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.

Ранее военный эксперт предупредил, что массированную атаку украинских дронов по территории России стоит ожидать 24 августа.

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