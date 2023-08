В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства

В городе Казань начнется судебное разбирательство по делу 45-летней жительницы Алькеевского района, которую обвиняют в убийстве пожилой женщины, родившейся в 1939 году. Информацию об этом раскрыл старший помощник прокурора Республики Татарстан, ответственный за взаимодействие с СМИ, Руслан Галиев. Об этом сообщает inkazan.ru.

Фото: by VanDammeMaarten is licensed under CC BY 2.0.