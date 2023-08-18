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В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства

Происшествия

В городе Казань начнется судебное разбирательство по делу 45-летней жительницы Алькеевского района, которую обвиняют в убийстве пожилой женщины, родившейся в 1939 году. Информацию об этом раскрыл старший помощник прокурора Республики Татарстан, ответственный за взаимодействие с СМИ, Руслан Галиев. Об этом сообщает inkazan.ru.

В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства
Фото: by VanDammeMaarten is licensed under CC BY 2.0.

Процесс рассмотрения данного дела проходит в районном суде Ново-Савиновского района города Казани. По данным обвинения, женщину обвиняют в убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия, в мае 2023 года подсудимая была принята на работу сиделкой для ухода за пожилой женщиной. Через несколько дней после начала работы обвиняемая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, использовала кухонный нож и "некий твердый предмет неустановленного происхождения", чтобы нанести не менее одиннадцати ударов по шее и голове пожилой женщины. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Подсудимая была задержана, но во время допроса заявила, что не помнит деталей случившегося.

Преступление произошло в квартире на улице Четаева. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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