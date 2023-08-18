Фермер, живущий около аэропорта, выкосил траву в форме гениталий

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Фермер, соседствующий с лондонским аэропортом Гатвик, устроил оригинальную "неожиданность" для прилетающих туристов. Он виртуозно выкосил траву на своем поле, расположенном в непосредственной близости от полосы посадки, в форме гениталий. Пассажиры, находившиеся на борту самолетов, не удержались и рассмеялись от сердца, увидев эту "травяную живопись", пишет Турпром.

Фото: "Boarding Wideroe aircraft at Tromsø" by LHOON is licensed under CC BY-SA 2.0.

Интересно, что первым эту "достопримечательность" заметил путешественник, смотрящий с высоты птичьего полета, из окна самолета авиакомпании Aer Lingus, летевшего из Дублина в Лондон. Еще одна пассажирка поделилась своим опытом:

"Случайно взглянув вниз, я увидела масштабный половой орган. Он выглядел так, будто стоит. Сначала я подумала, что мои глаза меня обманывают, но потом быстро сделала снимок на телефон, чтобы убедиться, что я не ошибаюсь".

Взрыв хохота в салоне самолета подтвердил ей, что это действительно происходит. Она также выразила надежду, что ни один ребенок на борту не увидел этот необычный вид.

Согласно изданию Daily Star, этот момент стал редким моментом веселья для пассажиров, летевших этим летом в Гатвик. В данное время аэропорт страдает от забастовок, что делает путешествия через него менее комфортными.

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