В Москве подожгли балкон следователя МВД, расследовавшего ДТП с участием актера Ефремова

В Московском регионе балкон бывшего следователя МВД Алексея Мишурова был поджогом по неизвестной причине. Ранее этот следователь занимался расследованием автомобильного происшествия, в котором был замешан актер Михаил Ефремов. Этот случай был зафиксирован экстренными службами.

"В четверг возник пожар одного из балконов в доме на юге Москвы. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства ТАСС.

Из уведомления, поступившего в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве, стало известно, что накануне в полицию столицы поступило сообщение о возгорании балкона на одной из улиц Южного административного округа. По данным пресс-службы, в настоящее время проводится расследование всех обстоятельств данного инцидента.

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