Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа

В Россельхознадзоре Ростовской области сообщили о третьем обнаруженном очаге африканской чумы свиней. Новый случай этой болезни был выявлен на территории Кривянского охотничьего угодья в Октябрьском районе, пишет RostovGazeta.

Фото: "Pigging it." by Elsie esq. is licensed under CC BY 2.0.