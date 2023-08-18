Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа

В Россельхознадзоре Ростовской области сообщили о третьем обнаруженном очаге африканской чумы свиней. Новый случай этой болезни был выявлен на территории Кривянского охотничьего угодья в Октябрьском районе, пишет RostovGazeta.
С начала августа это уже третий случай заражения животных этой опасной болезнью. Для установления факта заражения было проведено исследование патологического материала, взятого с трупов диких кабанов. Ветеринарные эксперты уже начали проводить необходимые мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней.
Важно отметить, что это заболевание не представляет опасности для человека, однако оно может привести к серьезным последствиям для животноводства. В острой фазе болезни смертность среди зараженных животных может достигать 100%. Ранее очаги африканской чумы свиней уже были обнаружены в Усть-Донецком и Кагальницком районах Ростовской области.
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