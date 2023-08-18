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В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве

1:05
Происшествия

Пожар, который возник в лесопарке в Геленджике, теперь под контролем, его распространение остановлено. Площадь, охваченная огнем, составила около 2,7 гектара. Эти сведения опубликованы в Telegram-канале регионального управления по лесным пожарам.

В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве
Фото: "Fire!" by Pitel is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Лесной пожар в районе СНТ "Сосновка" (город-курорт Геленджик) ликвидирован. <…> В 18:50 мск на той же площади", — гласит сообщение.

Как ранее информировали в пресс-службе МЧС России, для борьбы с огнем был задействован вертолет Ми-8. Общее количество личного состава, принимавшего участие в тушении, достигло 70 человек, также использовались 22 единицы техники.

В пятницу в Геленджике, на территории садового некоммерческого общества "Сосновка", был обнаружен небольшой лесной пожар. Изначальная площадь пожара составила 1 гектар, но позже он был локализован и охватил площадь около 2,7 гектаров.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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