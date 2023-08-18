В Питере после укуса змеи четырехлетняя девочка попала в реанимацию

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение после того, как ее укусила змея. Об этом сообщено в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Маленькую девочку госпитализировали в Детский городской центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса, расположенный в Кировском районе, ее состояние было оценено как тяжелое.

По информации из комитета по здравоохранению, с начала текущего года в Санкт-Петербурге пострадали 26 человек от укусов змей, среди них шесть детей. На счастье, среди маленьких пациентов не было летальных исходов. В предыдущем году статистика была немного ниже: 24 случая укусов, включая двух детей.

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