В Питере после укуса змеи четырехлетняя девочка попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение после того, как ее укусила змея. Об этом сообщено в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
Маленькую девочку госпитализировали в Детский городской центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса, расположенный в Кировском районе, ее состояние было оценено как тяжелое.
По информации из комитета по здравоохранению, с начала текущего года в Санкт-Петербурге пострадали 26 человек от укусов змей, среди них шесть детей. На счастье, среди маленьких пациентов не было летальных исходов. В предыдущем году статистика была немного ниже: 24 случая укусов, включая двух детей.
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