В Индии погибли более 2 тыс. человек в результате непогоды

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За последние четыре месяца в Индии жертвами различных климатических явлений, вызванных сезонными дождями, стали более 2 тыс. человек, сообщает министерство внутренних дел страны.

Самая высокая смертность зафиксирована в штатах Бихар и Химачал-Прадеш, где число погибших составило 518 и 330 человек соответственно. Более 100 человек числятся пропавшими без вести, а 1,5 тыс. получили различные травмы из-за наводнений, обвалов, молниеносных разрядов и других стихийных бедствий.

Потопы унесли жизни почти 900 человек, более 500 погибли от ударов молний, а 186 стали жертвами обвалов. Дополнительные 450 человек ушли из жизни по причинам, связанным с другими факторами. Данные предоставлены ведомством и приводятся агентством Press Trust of India за период с 1 апреля по 17 августа. При этом сезон дождей в Индии, как правило, завершается в сентябре.

В 2022 году общее количество жертв неблагоприятных погодных условий составило 2,2 тыс. человек за весь год.

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