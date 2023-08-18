В Северной Ирландии начали расследование случая возможной утечки полицейской информации

2:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские органы Северной Ирландии начали проведение расследования случая, связанного с утерей личных вещей сотрудника полиции, а именно ноутбука и записной книжки. Ведомо об этом из уведомления, опубликованного полицейским управлением.

Как заявил помощник начальника региональной полиции Крис Тодд, инцидент произошел на трассе М2 в четверг.

"Вещи "упали из двигавшегося автомобиля". "Ноутбук был немедленно деактивирован, после чего был найден. Частей записной книжки не достает", — сказал Тодд, добавив, что содержание блокнота уточнятся.

Ранее было объявлено, что в начале августа полиция Северной Ирландии непреднамеренно опубликовала информацию обо всех представителях службы. Эта информация включала фамилии, инициалы, звания, места службы и подразделения.

Эти сведения оставались доступными на протяжении примерно двух с половиной часов. Несмотря на то, что личные адреса не были раскрыты, это событие было оценено как серьезное, вызвав беспокойство многих полицейских и их семей из-за возможных угроз. Позже стало известно, что республиканские группировки получили доступ к личным данным сотрудников полиции, и в результате этого два человека были задержаны.

Последние годы хотя и характеризовались общей стабилизацией ситуации в Ольстере после подписания белфастского соглашения, полицейские периодически подвергались нападениям со стороны республиканских группировок, продолжающих борьбу за объединение Северной Ирландии и Ирландии. В феврале 22-го числа была совершена попытка убийства высокопоставленного полицейского, когда он забирал своего сына после футбольной тренировки в городе Ома.

28 марта правительство Великобритании подняло уровень террористической угрозы в Северной Ирландии с "значительного" (вероятность нападения) до "серьезного" (вероятность нападения высока) по рекомендации разведывательной службы MI-5. Этот уровень является четвертым из пяти возможных.

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