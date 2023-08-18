Полиция задержала нападавших на нижегородцев хулиганов

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция задержала троих хулиганов, подозреваемых в нападении на жителей Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает newsnn.ru.

Фото: by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Среди задержанных был один молодой человек русской национальности и два уроженца ближнего зарубежья, оба из которых обладают российским гражданством.

Недавно в Нижнем Новгороде возникли опасения из-за эпизода, связанного с предполагаемой этнической группировкой, действующей в Сормовском районе. Однако полиция быстро опровергла эту информацию, объявив, что ролик, который распространился в интернете, был смонтирован из разных видеозаписей. Вмешался глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, и было начато уголовное дело.

Задержанные признались, что действительно участвовали в драке, запечатленной на видео. Однако остается неизвестным, кто снял и разместил видеоролик в сети.

Статистика указывает на увеличение преступлений, совершаемых мигрантами, особенно тяжких преступлений, таких как убийства и преступления в отношении половой неприкосновенности. Впрочем, следует отметить, что некоторые случаи включают как мигрантов, так и тех, кто уже получил российское гражданство.

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