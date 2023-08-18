Семья удушившейся на горке девочки требует 13 миллионов от садика

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья девочки, которая погибла на детской горке в детском саду города Екатеринбурга, требует компенсацию в размере 13 миллионов рублей от данного дошкольного учреждения. Заседание суда по этому делу проходит в режиме закрытого доступа.

Трагическое событие произошло 25 января в детском саду №180 во время прогулки. Педагог, воспитывавший детей, спас отдышавшуюся четырехлетнюю девочку, когда она уже потеряла сознание. Ребенок провел несколько дней в реанимации, но, увы, его жизнь не удалось спасти.

Семья погибшей девочки обратилась в суд, однако всё происходящее происходит за закрытыми дверями судебного заседания. Истцами выступают родители и старший брат погибшей девочки. В рамках дела также обсуждаются роли поставщика горки, воспитателя, завхоза и заведующей детским садом, согласно информации, представленной изданием "КП-Екатеринбург".

По сведениям, воспитатель пришел на помощь ребенку только через девять минут после того, как он запутался в своем шарфе, когда играл на горке. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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