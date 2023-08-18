В Краснодарском крае главу службы муниципального заказа осудили за взятки

2:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае завершился суд над бывшим руководителем службы муниципального заказа Кежемского района, который был обвинен в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщает prmira.ru.

Фото: Ilbudka, CC BY-SA 4.0

По данным прокуратуры, в 2019 году данный чиновник принял и получил оплату за проведение очистки стройплощадки для строительства спортивного комплекса с бассейном в Кодинске. Было заключено семь контрактов на общую сумму 2 млн рублей. Экс-руководитель службы получил 10% от этой суммы, то есть 200 тысяч рублей.

В 2021 году он также содействовал заключению договоров на ремонт переправы через реку Кову между подрядчиком и субподрядчиком. Несмотря на то, что подрядчик давно не выполнял таких работ, были заключены муниципальные контракты на 11,7 млн рублей.

Суммы контрактов были поделены так, чтобы каждый не превышал 5 млн рублей. Подрядчик и субподрядчик решили поделить между собой сумму взятки: первый внес 600 тысяч рублей, второй — 300 тысяч рублей.

В апреле 2023 года бывшего чиновника задержали в его кабинете в момент передачи последних 100 тысяч рублей взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о получении крупной взятки.

На допросе он признал свою вину и дал показания против других участников дела. Его имущество, включая недвижимость стоимостью 1,8 млн рублей и 890 тыс. рублей на счетах, было арестовано.

Суд, состоявшийся 18 августа, признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В зале суда его немедленно взяли под стражу. Также ему придется заплатить штраф в размере 2 млн рублей, а после выхода на свободу он не сможет занимать государственные должности в течение пяти лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.