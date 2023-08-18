В Оренбургской области охранник дома престарелых забил до смерти постояльца

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оренбургской области ведется судебное разбирательство в отношении охранника дома престарелых, которого обвиняют в избиении мужчины, впоследствии ушедшего из жизни в результате полученных травм. Эту информацию сообщили в Сакмарском районном суде Оренбургской области.

Фото: Козлов Михаил, CC BY-SA 4.0

Рассматривается уголовное дело против охранника Имангуловского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть пострадавшего.

Весной текущего года подсудимый находился на своем рабочем месте, когда заметил конфликт между проживающими в учреждении. Недолгий словесный спор быстро перерос в физическое столкновение. Мужчину избили резиновой палкой, после чего его поместили в палату. Однако потерпевший скончался в больнице вследствие полученных травм.

Участники уголовного процесса готовятся к судебным дебатам. Следующее заседание запланировано на 29 августа.

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