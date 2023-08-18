Житель Ижевска украл у банка два миллиона рублей

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Ижевске был вынесен приговор молодому мужчине за совершение мошенничества в сфере кредитования. Житель Ижевска украл более двух миллионов рублей у банка. Информация об этом поступила от пресс-службы Первомайского суда Удмуртии.

В результате судебного процесса 29-летний житель Ижевска был признан виновным по статье "мошенничество в сфере кредитования в крупном размере". Суд пришел к выводу, что в марте 2021 года подсудимый предоставил банку АО "Газпромбанк" заведомо ложные данные о своих высоких доходах в ООО "ЭнергоСоюз" с целью получения потребительского кредита. Тем не менее, он не имел намерения выполнять свои обязательства по договору. В результате этих действий мужчина похитил у банка около 1 964 136 рублей.

Подсудимый признал свою вину в полном объёме.

Суд учел личные обстоятельства подсудимого, а также состояние его здоровья и здоровья близких родственников, требующих лечения. На основании этого было вынесено решение о приговоре в виде двух лет лишения свободы с условным испытательным сроком в 1 год 6 месяцев и установлением ограничений.

Весной текущего года подсудимый находился на рабочем месте, когда заметил конфликт между гостями учреждения, который перерос в физическое столкновение. Подсудимый избил одного из постояльцев резиновой палкой, в результате чего пострадавший был госпитализирован и позже скончался от полученных травм.

Участники уголовного процесса готовятся к судебным дебатам, назначенным на 29 августа.

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