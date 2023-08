Your browser does not support the audio element.

Участник СВО обратился в полицию Москвы с жалобой на знакомую, которая ухаживала за ним в госпитале после ранения. По словам ветерана, женщина втёрлась к нему в доверие с целью похитить средства, полученные в качестве компенсации.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.