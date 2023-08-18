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Женщина втёрлась в доверие к участнику СВО и ограбила его

3:13
Происшествия

Участник СВО обратился в полицию Москвы с жалобой на знакомую, которая ухаживала за ним в госпитале после ранения. По словам ветерана, женщина втёрлась к нему в доверие с целью похитить средства, полученные в качестве компенсации.

Женщина втёрлась в доверие к участнику СВО и ограбила его
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации "МК", 34-летний житель Воронежской области стал жертвой этого инцидента. Он служил в ВС РФ по контракту и участвовал в боевых действиях в марте-апреле 2022 года.

После получения серьёзного ранения мужчину поместили в госпиталь имени Вишневского. Во время пребывания в больнице он познакомился через сайт знакомств с молодой девушкой, которая начала ухаживать за ним. Она также заботилась о других пациентах и даже покупала продукты для них. Александр выделил деньги на эти нужды, рассказав ей, что получил три миллиона рублей компенсации от Министерства обороны за своё ранение.

По мере развития отношений в мае прошлого года женщина предложила Александру перевести 850 тысяч рублей на её карту. Она объяснила, что мужчина часто отсутствует в палате, пока посещает процедуры, и злоумышленники могут обманным путём завладеть его средствами. Дама также просила его получить справку о ранении — такая бумага поможет ей устроить в первый класс сына.

Отношения продолжали развиваться, и женщина даже свозила Александра к его родным в Воронеж, когда его временно выписали из больницы. Кроме того, мужчина попросил приятельницу помочь ему с покупкой нового автомобиля, выделив ей ещё один миллион рублей. Но обещание дама так и не сдержала.

В конце лета прошлого года контрактник снова был госпитализирован для дальнейшего лечения ран. Практически одновременно женщина начала провокационные ссоры с ним и прекратила привозить продукты. Возникнувшие подозрения подтолкнули Александра задать вопрос о сохранности его денег. В ответ на это его подруга отправила ему снимок экрана с изображением двух банковских карт, на которых видна цифра "Ноль". После этого связь между ними оборвалась.

В декабре Александр всё же решил попытаться вернуть свои средства и получить обратно свои документы на автомобиль, оставшиеся у его подруги. Он поехал к её дому, расположенному в подмосковном Долгопрудном. Однако женщина предприняла попытку скрыться от него на своей машине. После того, как Александр догнал мошенницу и заблокировал ей путь, она выбросила его автомобильные документы на дорогу и даже совершила наезд на него, нанеся повреждения правой голени. Эта нога недавно прошла несколько операций. В итоге Александр снова пришлось обращаться за помощью к медицинским специалистам.

Совсем недавно участник СВО, оставшись без надежды на возврат своих денег, решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением о краже 1,85 миллиона рублей. В связи с этим сейчас проводится проверка данного инцидента.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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