В Ростовской области зафиксирован свежий очаг африканской чумы свиней

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Октябрьского района Ростовской области на территории Кривянского охотничьего угодья выявили новый инцидент африканской чумы свиней (АЧС), сообщает официальный пресс-релиз отделения Россельхознадзора по регионам Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей и Республике Калмыкия. Это уже третий случай АЧС, обнаруженный в этом регионе с начала августа.

Фото: "Pig" by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0.

"На территории Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней. В результате лабораторных исследований <…> патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, обнаруженных на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района <…> получен положительный результат на АЧС", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Кривянское охотничье угодье граничит с Красненским охотничьим угодьем Багаевского района на южной границе. С целью предотвращения распространения и ликвидации очага африканской чумы свиней принимаются соответствующие меры в соответствии с ветеринарными протоколами.

Африканская чума свиней (АЧС) — это инфекционное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме болезнь приводит к гибели всех зараженных животных. Для человека это заболевание не является угрозой, однако оно представляет риск для свиноводства.

Ранее в связи с заражением АЧС в домашних хозяйствах был введен режим чрезвычайной ситуации на территории Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, и был также зарегистрирован случай АЧС в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района.

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