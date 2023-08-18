Инцидент на судне Fremantle Highway, охваченном огнем, был зафиксирован на веб-ресурсе CarBuzz. Несмотря на то, что часть грузового состава осталась невредимой, большая часть автомобилей сильно пострадала, сообщает motor.ru.
Причиной пожара явилось самовозгорание аккумуляторной батареи одного из электрокаров (всего на борту находилось приблизительно пятьсот батарейных автомобилей). Подавляющее большинство авто, размещенных в трюме, было полностью уничтожено пламенем. То, что уцелело, повреждено высокими температурами и средствами пожаротушения.
Всего на борту находилось 3784 машины. Грузовой состав перевозил в основном модели автомобилей BMW и Mercedes-Benz, но были и Porsche, и MINI.
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