В Сети показали фотографии сгоревшего корабля с 3784 машинами

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент на судне Fremantle Highway, охваченном огнем, был зафиксирован на веб-ресурсе CarBuzz. Несмотря на то, что часть грузового состава осталась невредимой, большая часть автомобилей сильно пострадала, сообщает motor.ru.

Фото: "Burning ship" by ethanol76 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причиной пожара явилось самовозгорание аккумуляторной батареи одного из электрокаров (всего на борту находилось приблизительно пятьсот батарейных автомобилей). Подавляющее большинство авто, размещенных в трюме, было полностью уничтожено пламенем. То, что уцелело, повреждено высокими температурами и средствами пожаротушения.

Всего на борту находилось 3784 машины. Грузовой состав перевозил в основном модели автомобилей BMW и Mercedes-Benz, но были и Porsche, и MINI.

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Во время перевозки автомобилей на корабле случился пожар, и все машины сгорели.