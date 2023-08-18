Под Новгородом возбудили уголовное дело против перевозившего человека в багажнике полицейского

В отношении сотрудника подразделения Управления Министерства внутренних дел России по Новгородской области возбуждены уголовные дела по фактам превышения полномочий и манипуляции доказательствами. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: мвд.рф

Сотрудник подозревается в незаконном задержании жителя города Чудово, когда он, будучи участковым в Отделе внутренних дел по Чудовскому району, использовал силовые средства и доставил задержанного в отделение полиции, используя багажник автомобиля, предназначенного не для перевозки людей.

Следствие также выявило, что сотрудник в феврале того же года не завёл протокол об административном правонарушении, связанном с несовершеннолетним, и уничтожил материалы и доказательства этого дела.

Согласно официальному сообщению, сотруднику предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: "превышение должностных полномочий с применением насилия" (часть 3, статья 286 УК РФ), "превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности" (часть 3, статья 286 УК РФ) и "фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении" (часть 1, статья 303 УК РФ).

В случае доказательства вины сотрудника ему грозит увольнение из органов внутренних дел по основаниям дисциплинарного характера, а также наказание в соответствии с законом. Такие действия также могут повлечь за собой дисциплинарную ответственность для его руководства.

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