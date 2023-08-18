Хатылев: в Москве против украинского дрона использовали ПВО в черте города

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Почему против пытавшегося атаковать Москву сегодня ночью украинского дрона были использованы не станции радиоэлектронной борьбы, а огневые средства ПВО, и не опасно ли это для населения, объяснил полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с "МК". По словам мэра столицы Сергея Собянина, обломки летательного аппарата упали в районе Краснопресненской набережной на один из павильонов Экспоцентра.

Фото: "File:Экспоцентр - panoramio.jpg" by salech hcelas is licensed under CC BY 3.0.

Скорее всего, в этом случае мог быть применён комплекс "Панцирь С-1". Его возможности позволяют работать силам ПВО в черте города довольно безопасно, отметил военный эксперт.

Он добавил, что в условиях городской застройки "Панцирь" вполне можно разместить так, чтобы максимально обеспечить безопасность и населения, и городских объектов.

Система ПВО совершенствуется, но налёты пока в любом случае могут продолжаться. Всё ещё остаётся нерешённым один из важных вопросов — своевременное оповещение о пролёте БПЛА по территории России, заключил собеседник издания.

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