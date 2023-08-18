О мощном пожаре в грузовом терминале Новороссийского порта сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По словам представителя ведомства, сейчас огонь уже распространился на площади в 1,3 тысячи квадратных метров.
Площадка, где произошёл инцидент, использовалась для хранения бочек с маслом на деревянных поддонах.
К борьбе со стихией привлечено 42 человека личного состава и 14 единиц спецтехники, уточнили в МЧС.
Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности России сообщили о задержании диверсантов, которые планировали подрыв базовых станций сотовой связи в закрытом городе Красноярского края.
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Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.