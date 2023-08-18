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Площадь пожара в грузовом терминале в Новороссийске увеличилась до 1300 кв. метров

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Происшествия

О мощном пожаре в грузовом терминале Новороссийского порта сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По словам представителя ведомства, сейчас огонь уже распространился на площади в 1,3 тысячи квадратных метров.

Площадка, где произошёл инцидент, использовалась для хранения бочек с маслом на деревянных поддонах.

К борьбе со стихией привлечено 42 человека личного состава и 14 единиц спецтехники, уточнили в МЧС.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности России сообщили о задержании диверсантов, которые планировали подрыв базовых станций сотовой связи в закрытом городе Красноярского края.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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