В Тюмени из-за крапивницы мужчина попытался освободиться от армии

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Уватском районном суде Тюменской области был рассмотрен иск мужчины к призывной комиссии и ФКУ "Военный комиссариат Тюменской области" о признании незаконным решения о его призыве на военную службу.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По утверждению истца, медицинский персонал допустил ошибку в заключении о его годности к военной службе. В своем иске мужчина заявил о необходимости освобождения его от призыва на военную службу, так как у него диагностировано заболевание крапивница.

Представитель призывной комиссии отметил, что при решении о призыве истца были учтены все сведения о состоянии его здоровья и попросил отклонить исковые требования. Представитель комиссариата представил письменные возражения против иска, заявив, что мужчине было предложено пройти дополнительное медицинское обследование для подтверждения годности, однако он отказался от этой процедуры. Эту информацию передает объединенная пресс-служба судов региона.

Более того, истец не предоставил никаких документов, подтверждающих наличие у него патологий или заболеваний, которые могли бы стать основанием для отсрочки от призывной службы. Не имеется никаких оснований для повторного медицинского обследования для определения категории годности, ибо он не явился на контрольное обследование без уважительных причин.

Итоговое решение суда заключается в том, что призыв мужчины в армию был осуществлен законно.

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