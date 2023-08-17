В Москве мумия пенсионерки пять лет пролежала в запертой квартире

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московской квартире был обнаружен мумифицированный труп пожилой женщины, который лежал без движения в течение пяти лет. Мумифицированные останки пенсионерки были найдены 16 августа.

Фото: https://e-news.su/uploads/posts/2020-06/1591874315_e-news.su_xw_1813435.jpg

Это произошло в квартире одного из домов на Варшавском шоссе. Коммунальные службы вынуждены были вскрыть запертую входную дверь, так как она была закрыта изнутри.

По предварительным данным, предполагается, что женщина ушла из жизни пять лет назад, когда ей было 82 года. Сейчас эксперты выясняют обстоятельства смерти пенсионерки.

"Тело пенсионерки пролежало пять лет в квартире на Варшавском шоссе. Входную дверь вскрыли коммунальщики, она была закрыта изнутри. Тело женщины имело явные признаки мумификации. На момент смерти пять лет назад ей было 82 года. Причину смерти выясняют, тело направили на экспертизу в морг. Организована проверка", — заявил источник.

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