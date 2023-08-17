В Орловской области власти принимают незаконное оружие за вознаграждение

Было объявлено, что жители Орловской области могут добровольно сдать незарегистрированное оружие и боеприпасы, за что им будет начислено денежное вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается постановлением правительства региона, пишет Неделя в Орле.
Примерно такие размеры вознаграждения были установлены:
Сдача оружия и боеприпасов осуществляется в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства заявителя. Однако, если во время проведения земляных работ были обнаружены взрывчатые устройства или вещества, следует сразу сообщить об этом в правоохранительные органы. Самостоятельное извлечение находок может быть опасным для здоровья и жизни, поэтому рекомендуется обращаться к специалистам.
Примеры из практики также были упомянуты. Один житель Залегощенского района сдал гладкоствольное двуствольное ружье, найденное во время хозяйственных работ. Еще одна жительница нашла охотничье ружье в личных вещах своей покойной бабушки. Оба случая были рассмотрены и оценены специалистами Росгвардии, и жителям были начислены вознаграждения в размере 8 тысяч рублей.
В общей сложности, с начала текущего года жители Орловской области добровольно сдали более 30 единиц бесхозного оружия, 150 незарегистрированных боеприпасов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Общая сумма выплаченного вознаграждения превысила 170 тысяч рублей.
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