В Орловской области власти принимают незаконное оружие за вознаграждение

2:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Было объявлено, что жители Орловской области могут добровольно сдать незарегистрированное оружие и боеприпасы, за что им будет начислено денежное вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается постановлением правительства региона, пишет Неделя в Орле.

Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Примерно такие размеры вознаграждения были установлены:

Для добровольной сдачи незаконно хранящегося боевого ручного стрелкового оружия вознаграждение составляет 15 тысяч рублей

За охотничье пневматическое и огнестрельное гладкоствольное оружие можно получить 8000 рублей

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом оцениваются в 30 рублей за одну единицу

Боеприпасы к гладкоствольному оружию приносят 15 рублей за единицу

Сдача оружия и боеприпасов осуществляется в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства заявителя. Однако, если во время проведения земляных работ были обнаружены взрывчатые устройства или вещества, следует сразу сообщить об этом в правоохранительные органы. Самостоятельное извлечение находок может быть опасным для здоровья и жизни, поэтому рекомендуется обращаться к специалистам.

Примеры из практики также были упомянуты. Один житель Залегощенского района сдал гладкоствольное двуствольное ружье, найденное во время хозяйственных работ. Еще одна жительница нашла охотничье ружье в личных вещах своей покойной бабушки. Оба случая были рассмотрены и оценены специалистами Росгвардии, и жителям были начислены вознаграждения в размере 8 тысяч рублей.

В общей сложности, с начала текущего года жители Орловской области добровольно сдали более 30 единиц бесхозного оружия, 150 незарегистрированных боеприпасов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Общая сумма выплаченного вознаграждения превысила 170 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ОРУЖИЕ ЗАПРЕЩЕННОЕ В РОССИИ