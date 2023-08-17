В Кузбассе нашли мертвым подростка, заблудившегося в лесу с друзьями

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трое юношей подросткового возраста отправились в среду в лесные просторы Кемеровской области с целью собрать шишки, однако они заблудились. К наступлению четверга два из них были обнаружены живыми. Впоследствии было обнаружено тело третьего парня.

Фото: "Forest" by Kamil Porembiński is licensed under CC BY-SA 2.0.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в регионе предоставило эту информацию через свою пресс-службу. Согласно официальной версии ведомства, трое подростков в возрасте 15 и 13 лет отправились в лес района Тисульского для сбора шишек и потерялись.

"По предварительным данным, 13-летние мальчики были найдены живыми и в настоящее время они эвакуируются из леса в населенный пункт, в то время как 15-летний подросток был обнаружен мертвым", — гласит официальное сообщение.

В рамках расследования данного инцидента проведена проверка. Работники следственного управления, криминалисты, полицейские и спасатели из МЧС, а также добровольцы принимали участие в поисковой операции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти паренька.

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