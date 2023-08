Your browser does not support the audio element.

Западное побережье Мексики и прибрежные районы юго-запада США в ближайшие дни будет встречать тропический ураган "Хилари", направляющийся в их направлении. Природный катаклизм усиливается: скорость его ветра доходит до 33,3 м/с, уточняет Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Фото: "Emergency Management Branch prepares for hurricane season" by JaxStrong is licensed under CC BY 2.0.