Западное побережье Мексики и прибрежные районы юго-запада США в ближайшие дни будет встречать тропический ураган "Хилари", направляющийся в их направлении. Природный катаклизм усиливается: скорость его ветра доходит до 33,3 м/с, уточняет Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
На территории Мексики больше всего пострадают штаты Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная: ожидаются обильные осадки, сильные морские приливы и потопы. Что касается Соединенных Штатов, то все юго-западные территориальные единицы накроют проливные дожди до начала следующей недели.
Центр продолжает наблюдать за ураганом и просит всех жителей вышеуказанных регионов принять необходимые меры по обеспечению безопасности себе и своим близким.
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