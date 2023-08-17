Ураган "Хилари" накроет Мексику и США в ближайшие дни

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Западное побережье Мексики и прибрежные районы юго-запада США в ближайшие дни будет встречать тропический ураган "Хилари", направляющийся в их направлении. Природный катаклизм усиливается: скорость его ветра доходит до 33,3 м/с, уточняет Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Фото: "Emergency Management Branch prepares for hurricane season" by JaxStrong is licensed under CC BY 2.0.

На территории Мексики больше всего пострадают штаты Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная: ожидаются обильные осадки, сильные морские приливы и потопы. Что касается Соединенных Штатов, то все юго-западные территориальные единицы накроют проливные дожди до начала следующей недели.

Центр продолжает наблюдать за ураганом и просит всех жителей вышеуказанных регионов принять необходимые меры по обеспечению безопасности себе и своим близким.

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