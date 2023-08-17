В Новочеркасске Ростовской области гарнизонный суд вынес приговор мобилизованному Ивану Алексееву. Его признали виновным в убийстве сослуживца в зоне СВО. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.
Отмечается, что военный также признал себя виновным и раскаялся. По его словам, он с тремя сослуживцами выпивал в блиндаже вечером 13 января. И одному из них сделал замечание, на что получил в ответ удар по лицу, но не отреагировал.
После полуночи он с обидчиком остался один на один и между ними снова возникла ссора. Тот взял автомат и направил его в сторону Ивана, пытаясь прицелиться. Но Алексеев опередил его и выстрелил солдату в голову из снайперской винтовки. Когда сослуживец упал, обвиняемый добил его ударом ножа.
Труп он оттащил в колею, попытавшись выдать всё за "боевые потери".
Суд приговорил Алексеева к восьми годам колонии строгого режима.
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