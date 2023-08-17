В Сочи перевернулась скорая помощь из-за нарушившей ПДД пенсионерки

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сочи произошло опрокидывание автомобиля скорой помощи с пациентом на борту в результате столкновения с переходившей дорогу пенсионеркой.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По начальной информации, бригада осуществляла доставку пациента с серьезной головной травмой в городскую больницу. Возрастная женщина, 65 лет, начала переходить дорогу, не обращая внимания на сигналы светофора и звуковые сигналы автомобиля скорой помощи. Водитель специализированного транспорта, пытаясь избежать столкновения, резко выкуртил руль, что привело к потере управления и опрокидыванию автомобиля в кювет.

Сообщается, что на место происшествия прибыли три автомобиля скорой медицинской помощи: один для транспортировки пациента, который находился в автомобиле, другой для оказания помощи пострадавшей женщине-пешеходу (предварительно у нее диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом плеча и лопатки). Еще одна скорая медицинская машина прибыла для оказания помощи медицинским работникам, у которых, к счастью, нет серьезных травм.

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