В Сочи произошло опрокидывание автомобиля скорой помощи с пациентом на борту в результате столкновения с переходившей дорогу пенсионеркой.
По начальной информации, бригада осуществляла доставку пациента с серьезной головной травмой в городскую больницу. Возрастная женщина, 65 лет, начала переходить дорогу, не обращая внимания на сигналы светофора и звуковые сигналы автомобиля скорой помощи. Водитель специализированного транспорта, пытаясь избежать столкновения, резко выкуртил руль, что привело к потере управления и опрокидыванию автомобиля в кювет.
Сообщается, что на место происшествия прибыли три автомобиля скорой медицинской помощи: один для транспортировки пациента, который находился в автомобиле, другой для оказания помощи пострадавшей женщине-пешеходу (предварительно у нее диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом плеча и лопатки). Еще одна скорая медицинская машина прибыла для оказания помощи медицинским работникам, у которых, к счастью, нет серьезных травм.
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