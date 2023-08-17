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Прокуратура Новосибирска прекратила расследование обстоятельств избиения подростка

0:56
Происшествия

Расследование инцидента на спортивной площадке, связанного с избиением подростка, прекращено региональной прокуратурой в Новосибирске, сообщает КП-Новосибирск.

Прокуратура Новосибирска прекратила расследование обстоятельств избиения подростка
Фото: Andreykor. Собственная работа commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=43428183

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области заявила, что по данном уголовному делу не была проведена проверка и обстоятельства произошедшего остаются неустановленными.

Об инциденте на спортивной площадке на улице Тимирязева в начале августа ходят разные мнения. Одни считают, что насильственные действия могли быть вызваны обычной неприязнью к молодому человеку, который никому не мешал. Другие утверждают, что восемнадцатилетний парень приставал к несовершеннолетним девочкам и был за это наказан.

После распространения видео в социальных сетях было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, однако возобновится ли расследование, неизвестно.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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