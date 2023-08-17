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Суд отправил в колонию на пять и семь лет двух жителей ЛНР за планирование теракта

1:44
Происшествия

Южный окружной военный суд вынес приговор, приговаривая двух мужчин к наказанию в виде пяти и семи лет заключения в колонии строгого режима. Это связано с их замешательством в планировании теракта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Информацию об этом сообщает ТАСС.

Суд отправил в колонию на пять и семь лет двух жителей ЛНР за планирование теракта
Фото: GLOBALPOST/TRACEY SHELTON

Согласно вердикту суда, оба подсудимых были признаны виновными и получили наказание в виде ограничения свободы. Антону Малышеву назначили семь лет в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Артём Крикунов был осужден на пять лет заключения в исправительной колонии строгого режима, начиная с отбывания трех лет в тюремной камере. Информация об этом содержится в официальном сообщении.

Следствие установило, что оба подсудимых являются жителями ЛНР. В ходе судебного процесса они признали свою вину. Согласно проведенному расследованию, в марте 2022 года Антон Малышев, находясь на территории Луганской народной республики, сговорился с Артёмом Крикуновым о совершении теракта. Для этого они складировали гранаты, электродетонаторы, взрывчатое вещество и другие запрещённые предметы в погребе. Их задержали сотрудники правоохранительных органов в начале апреля.

Помимо связанных с терактом обстоятельств, выяснилось, что в августе 2021 года Антон Малышев незаконно приобрёл наркотическое вещество для личного употребления. Это вещество он хранил у себя дома. Данный факт также был учтен при вынесении приговора.

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3 Как предотвратить теракт
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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