Суд отправил в колонию на пять и семь лет двух жителей ЛНР за планирование теракта

1:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Южный окружной военный суд вынес приговор, приговаривая двух мужчин к наказанию в виде пяти и семи лет заключения в колонии строгого режима. Это связано с их замешательством в планировании теракта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Информацию об этом сообщает ТАСС.

Фото: GLOBALPOST/TRACEY SHELTON

Согласно вердикту суда, оба подсудимых были признаны виновными и получили наказание в виде ограничения свободы. Антону Малышеву назначили семь лет в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Артём Крикунов был осужден на пять лет заключения в исправительной колонии строгого режима, начиная с отбывания трех лет в тюремной камере. Информация об этом содержится в официальном сообщении.

Следствие установило, что оба подсудимых являются жителями ЛНР. В ходе судебного процесса они признали свою вину. Согласно проведенному расследованию, в марте 2022 года Антон Малышев, находясь на территории Луганской народной республики, сговорился с Артёмом Крикуновым о совершении теракта. Для этого они складировали гранаты, электродетонаторы, взрывчатое вещество и другие запрещённые предметы в погребе. Их задержали сотрудники правоохранительных органов в начале апреля.

Помимо связанных с терактом обстоятельств, выяснилось, что в августе 2021 года Антон Малышев незаконно приобрёл наркотическое вещество для личного употребления. Это вещество он хранил у себя дома. Данный факт также был учтен при вынесении приговора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

3 Как предотвратить теракт