В Калмыкии суд арестовал лидера и 12 членов экстремистского движения "АУЕ"*

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Суд в Калмыкии вынес постановление о заключении под стражу лидера и 12 активных участников запрещённого экстремистского движения "Арестованное уголовное единство" (АУЕ), которые, как сообщается, планировали теракты. Эту информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике.

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Подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются организации экстремистской организации и участия в её деятельности. Суд принял решение заключить их под стражу в качестве меры пресечения.

Расследование показывает, что лицам, о которых идёт речь, удалось привлечь в группу около 200 человек, включая детей, с помощью пропагандистских усилий. В ходе проведенных обысков в различных местах, таких как Элиста, Целинный район Калмыкии, Ростовская и Московская области, правоохранительные органы обнаружили и изъяли предметы, связанные с символикой преступного сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, устройства связи и SIM-карты, которые являются доказательствами по уголовному делу.

* - признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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