Суд в Калмыкии вынес постановление о заключении под стражу лидера и 12 активных участников запрещённого экстремистского движения "Арестованное уголовное единство" (АУЕ), которые, как сообщается, планировали теракты. Эту информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.