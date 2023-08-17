Росавиация: три самолёта РФ пересекли границы Эстонии и Финляндии из-за грозы

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В четверг, 17 августа, российские самолёты, принадлежащие авиакомпаниям "Россия", "Северный ветер" и "Уральские авиалинии", пересекли воздушные границы с Финляндией и Эстонией.

Фото: "Clouds from passenger jet plane 03" by Pradana Aumars (talk · contribs) is licensed under CC BY-SA 4.0.

По данным Росавиации, это произошло из-за сложных погодных условий и грозы при полёте над нейтральными водами в Калининградской области. Отмечается, что специалисты аэронавигационных служб Финляндии и Эстонии активно взаимодействовали с сотрудниками регионального центра Единой системы организации воздушного движения России.

Как пояснили в ведомстве, совместными усилиями удалось добиться безопасного обслуживания самолётов РФ.

"Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие", — сказано в Telegram-канале ведомства.

В Росавиации также пообещали обеспечить безопасное движение иностранных самолётов в небе России, если это будет необходимо.

Ранее в самолёт, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург, попала молния. Пассажиры не пострадали в результате ЧП.