В четверг, 17 августа, российские самолёты, принадлежащие авиакомпаниям "Россия", "Северный ветер" и "Уральские авиалинии", пересекли воздушные границы с Финляндией и Эстонией.
По данным Росавиации, это произошло из-за сложных погодных условий и грозы при полёте над нейтральными водами в Калининградской области. Отмечается, что специалисты аэронавигационных служб Финляндии и Эстонии активно взаимодействовали с сотрудниками регионального центра Единой системы организации воздушного движения России.
Как пояснили в ведомстве, совместными усилиями удалось добиться безопасного обслуживания самолётов РФ.
"Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие", — сказано в Telegram-канале ведомства.
В Росавиации также пообещали обеспечить безопасное движение иностранных самолётов в небе России, если это будет необходимо.
Ранее в самолёт, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург, попала молния. Пассажиры не пострадали в результате ЧП.
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