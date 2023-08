Your browser does not support the audio element.

Инцидент произошел в подмосковных Котельниках, где мужчина тренер по боксу, напал на мальчика во дворе его собственного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: "New Boxing Gloves" by markhillary is licensed under CC BY 2.0.