Тренера по боксу в Московской области обвинили в жестоком нападении на подростка

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент произошел в подмосковных Котельниках, где мужчина тренер по боксу, напал на мальчика во дворе его собственного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: "New Boxing Gloves" by markhillary is licensed under CC BY 2.0.

Основываясь на первоначальной информации, сообщается, что мужчина первоначально столкнулся с группой несовершеннолетних лиц и вступил в словесную перепалку, которая переросла в физическую стычку с одним из несовершеннолетних. Это привело к тому, что подросток получил физические травмы. Пострадавший несовершеннолетний обратился за медицинской помощью и впоследствии прошел судебно-медицинскую экспертизу в медицинском учреждении.

Согласно заявлению потерпевшего, тренер по боксу нанес несколько сильных ударов руками и ногами по голове и телу мальчика, оставив его беззащитным. Нападение было настолько жестоким, что вмешался случайный прохожий и оттащил агрессора от мальчика.

Родители жертвы незамедлительно обратились в полицию, предоставив доказательства и свидетельские показания. Впоследствии в результате расследования было возбуждено уголовное дело по обвинению в "хулиганстве".

Нападавший, местный житель 1966 года рождения, был взят под стражу и в настоящее время содержится в местном отделении полиции.

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