Your browser does not support the audio element.

В Дагестане произошла авария, в результате которой автомобиль с людьми упал с обрыва в реку. Водитель погиб, а его пассажир сумел спастись, выбравшись из авто.

Фото: "File:Khkem village in Dagestan - Russia.jpg" by Made by brother is licensed under CC BY-SA 3.0.