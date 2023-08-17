В Дагестане произошла авария, в результате которой автомобиль с людьми упал с обрыва в реку. Водитель погиб, а его пассажир сумел спастись, выбравшись из авто.
Событие случилось рядом с посёлком Чилда в Тляратинском районе. Водитель ВАЗ-2114 предложил своему соседу подвезти его. Однако на узком участке дороги автомобиль начал скользить в сторону обрыва, и заднее колесо оказалось повисшим над пропастью. Водитель пытался удержать машину и вернуть её на дорогу, но не смог это сделать. Автомобиль упал в реку.
Местные жители через некоторое время извлекли машину из воды и обнаружили тело погибшего водителя. Пассажир был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
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